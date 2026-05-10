‘Ev sahibi olma’ vaadiyle milyonların ilgisini çeken projede yatırımcıların büyük bölümü kısa sürede umudunu kesti. Ağustos 2025’te başlayan halka arza katılan yaklaşık 727 bin yatırımcının 471 bini sertifikalarını satarak projeden çıktı. Borsadaki güçlü ralliye rağmen Damla Kent sertifikaları hem değer kaybetti hem de yatırımcısını hızla eritti.

4 MİLYAR LİRA ERİDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ‘yüzde 25 indirim’ vurgusuyla duyurduğu, TOKİ ve Emlak Konut GYO destekli Damla Kent projesi Ağustos 2025’te 7.59 liradan halka arz edilmişti. 14 Ağustos 2025’te işlem görmeye başlayan Damla Kent sertifikaları, aradan geçen sürede yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi yüzde 37.56 yükselirken, Damla Kent sertifikaları yüzde 19.08 değer kaybetti.

Böylece Damla Kent, borsaya karşı yaklaşık 56.6 puan negatif ayrışırken, BIST’in yükselişi Damla Kent’teki kaybın yaklaşık 2 katına ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 726 bin 719 yatırımcıyla

başlayan projede yatırımcı sayısı da hızla gerileyerek 8 Mayıs itibarıyla 256 bin 260’a düştü. Damla Kent, borsanın bu haftaki rallisine de katılamadı.

8 Mayıs ile biten haftada Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4.29 oranında kazanırken, Damla Kent hisseleri yüzde 0.16 kaybettirdi ve haftayı 6.15 liradan tamamladı. Damla Kent’in piyasa değeri de 21 milyar 408 milyon liradan 17 milyar 347 milyon liraya geriledi. Piyasa değeri yaklaşık 4.06 milyar lira eridi .

Hayal kuranlara umut olmuştu

Damla Kent, Emlak Konut GYO tarafından İstanbul Başakşehir’de hayata geçirildi ve ‘gayrimenkul sertifikası yöntemiyle vatandaşların küçük birikimlerle konut sahibi olmasını amaçlayan, yaklaşık 1.25 milyon metrekare inşaat alanına sahip devasa bir proje’ olarak tanıtıldı. İktidar medyasının ‘ev hayali’ kuran milyonlara umut olarak sunduğu gayrimenkul sertifikası yatırımcısını hüsrana uğrattı.