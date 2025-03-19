2012 yılında evlendiği Tuğçe Demirbilek ile 2021 yılında boşanan Danilo Zanna, nafaka konusunda eski eşiyle anlaşmaya varamadı. Mahkeme heyeti ise bu anlaşmazlığa son noktayı koydu.

Ünlü şef, eski eşine 'suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeniyle boşanma davası açmış ve 2021 yılında görülen dava sonrası taraflar anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma sonucunda ise çocuklarının tüm masraflarını Danilo Zanna üstlenmişti.

MAHKEME HEYETİ SON NOKTAYI KOYDU

Fakat, Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, boşanan çift arasında nafaka konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaya başlandı. Tuğçe Demirbilek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve nafakanın artırılmasını isteyerek dava açtı.

Mahkeme heyeti ise İtalyan şef Danilo Zanna'nın, eski eşine ödemesi için 60 bin lira yoksulluk nafakası, çocuğuna ise 30 bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi