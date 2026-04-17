Milli futbolcu Enes Ünal'ın da formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, 43 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Andoni Iraola'nın sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, Andoni Iraola'nın 3 yıllık görev süresinin 2025-26 sezonunun sonunda biteceği bildirildi.

Açıklamada, "Iraola, göreve atanmasından bu yana kulüp, Premier Lig'de mücadele etmeye devam etti ve özellikle 2024-25 sezonunda 56 puanla rekor kırarak 9. basamakta yer aldı ve bu da kulüp tarihinin en yüksek sıralamalarından biri oldu." ifadelerine yer verildi.