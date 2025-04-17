Aleyna Dalveren 'Bugün Ne Giysem' yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Sonrasında 'Arka Sokaklar' ve 'Umutsuz Ev Kadınları' dizilerinde rol aldı ve şarkıcılığa da soyunan Dalveren, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi olan Dalveren, bu kez düğünüyle çok konuşuldu.

Cam fanus içinde getirilen milyon dolarlık takılar görenleri hayrete düşürdü.

Düğüne ünlü isimler de katıldı. Fenomen Dilan Polat, oyuncu Şafak Sezer düğünde adeta şov yaptı.

Aleyna Dalveren taçtan kemere, bilekliklerden zincirlere kadar sayısız takıyla donatıldı.

İbrahim Tatlıses'in de şarkı söylediği düğünde dolar yağmuru yaşanırken, Dalveren bu anları da takipçileriyle anbean paylaştı.