Emtia stratejisti Jeffrey Currie, jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankalarının yavaşlayan alım ivmesinin yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturması nedeniyle altın fiyatlarında kısa vadeli bir düzeltme yaşanabileceğini belirtti. Ancak Currie, kıymetli metalin uzun vadeli yükseliş senaryosunun hala güçlü bir şekilde korunduğunu vurguladı.
Goldman Sachs’ın eski emtia araştırma başkanı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, mart ayından bu yana altın pozisyonunda açığa satış tarafında olduğunu açıkladı. Currie, İran ile yaşanan savaşın yapısal sonuçlarına dikkat çekerek Türkiye gibi ülkelerin yükselen enerji maliyetlerini karşılamak için altın satmak zorunda kalabileceğine işaret etti.
Şu an Abaxx Markets’in icra kurulu başkan yardımcısı ve The Carlyle Group’un kıdemli danışmanı olan Currie, "Marjinal merkez bankaları, yapısal alıcı konumundan enerji ödemeleri için 'zorunlu satıcı' konumuna geçtiğinde altının en büyük destekçisi ortadan kalkmış olur" ifadelerini kullandı.
HEDEF ÖNCE 4 BİN SONRA 10 BİN DOLAR
Kısa vadeli karamsarlığına rağmen Currie, uzun vadede bir "altın boğası" olmaya devam ettiğini yineledi. Enerji krizinin büyümeyi vurduğu ve merkez bankalarının tekrar güvercin politikalara döndüğü noktada ticaretin sıfırlanacağını belirten uzman, "O zaman yeniden uzun pozisyona geçeceğim" dedi.
Altının fiyat projeksiyonuna dair çarpıcı bir tablo çizen emtia veteranı, ons fiyatının önce 2026 yılındaki tüm kazançlarını silerek 4.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini, ardından ise 10.000 dolara doğru sert bir yükseliş gerçekleştirebileceğini öngördü. Orta Doğu’daki savaşın neden olduğu enflasyon endişeleriyle baskı altında kalan altın, Salı günü öğle saatlerinde 4.500 dolar seviyesine gerileyerek yılbaşından bu yana elde ettiği kazancı yüzde 5'e düşürdü.
"TARİHİN EN ASİMETRİK TİCARETİ"
Currie’nin altın öngörüsü emtiaların neden "modern finans tarihinin en asimetrik ticareti" olabileceğine dair kapsamlı bir analizinin parçası. Yatırımcıların yapay zeka rallisinin peşinden koşarken, bu teknolojinin çalışması için gereken fiziksel varlıkları göz ardı ettiğini savunan Currie, "Bu varlıklar sessizce son on yılın en iyi performans gösteren varlık sınıfı haline geldi" dedi.
Emtia süper döngüsünün aslında bir sermaye harcaması (capex) döngüsü olduğunu belirten stratejist, şu çarpıcı veriyi paylaştı:
"Muhteşem 7'li ve Oracle, 2026 yılında sermaye harcamaları için yaklaşık 820 milyar dolar harcayacak. Bu rakam Almanya'nın yıllık toplam sermaye oluşumuna yakın, İngiltere ve Fransa'nınkilerinden ise daha büyük. Bu harcama sekiz bilanço içinde toplanmış tarihin en büyük fiziksel emtia talebidir."
YATIRIM YETERSİZLİĞİ FİYATLARI PATLATACAK
Currie, emtia fiyatlarındaki artışı bir "semptom" olarak nitelerken asıl "hastalığın" yatırım yetersizliği olduğunu savundu. Rafineri yatırımlarının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu petrol ve gaz yatırımlarının 2015 zirvesinden yüzde 35 aşağıda seyrettiğini ve en büyük 20 madencilik şirketinin 2012 döngüsüne kıyasla yüzde 40 daha az harcama yaptığını belirtti.
Hürmüz Boğazı kapanmadan önce de metal ve petrol fiyatlarının yükselişte olduğunu hatırlatan Currie, "Yatırım açlığı zemini hazırladı, jeopolitik şok ise sadece süreci hızlandırdı. Semptomları resesyon veya yüksek faizle hafifletebilirsiniz ancak hastalığı yıllarca sürecek fiziksel yatırım olmadan iyileştiremezsiniz" uyarısında bulundu.
Pazarın şu an bir geçiş noktasında olduğunu ve bu döngünün geçmişteki büyük jeopolitik kırılmalardan daha büyük sonuçlar doğuracağını ifade eden Currie, yatırımcılara şu tavsiyeyle seslendi: "Fiyat önce aşırı yükselecek, ardından yatırımlar ve yeni arz gelecek. Bu süreç on yıldan fazla sürer. Bu yüzden şimdiden sahip olun."