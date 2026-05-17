İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yerine belediye meclisindeki çoğunluğun oyuyla AKP’li Şahin Biba başkanvekili seçildi. Biba’nın göreve gelir gelmez attığı ilk adım ise yüksek maliyetli bir ihale oldu.

İLK İCRAAT MİLYONLUK İHALE OLDU

AKP yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs’ta “Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçelerin asfalt yapım ve onarım işi” kapsamında ihale gerçekleştirdi. Kamuoyunda tartışmalara neden olan ihale, davetiye usulüyle yapıldı. Belediye kayıtlarına göre ihale, 132 milyon 213 bin TL bedelle Az-Gün İnşaat şirketine verildi. İhalenin pazarlık ve davetiye yöntemiyle gerçekleştirilmesi, kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık tartışmalarını da beraberinde getirdi.