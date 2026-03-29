Baia do Sancho’da yaşanan olay, tatilcilerin gözleri önünde şiddet dolu anlara sahne oldu. Brezilya’nın en lüks plajlarından biri olarak bilinen bölgede, iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kadınlar arasındaki gerginliğe müdahale etmek isteyen eşlerin de olaya dahil olmasıyla tansiyon daha da yükseldi. Kavgayı ayırmaya çalışan kişilerden biri, karşısındaki adama aniden sert bir yumruk atarak yere düşmesine neden oldu. Görüntülerde, darbenin etkisiyle kişinin kısa süreli baygınlık geçirdiği anlar dikkat çekti.

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, yaşananlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine bağırdığı ve fiziksel müdahalenin giderek arttığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yetkililer, olayın büyüklüğü ve çevrede yarattığı huzursuzluk nedeniyle kavgaya karışan tüm kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.