C vitamini, antioksidanlar ve mucizevi bromelain enzimi açısından zengin olan ananas, maalesef herkes için aynı derecede masum olmayabilir.

Mide ülkeri ve kronik gastrit hastaları

Ananas, asit oranı oldukça yüksek bir meyvedir. Mide ülseri, kronik gastriti olan veya aktif bir mide atağı geçiren kişilerin ananası aç karnına ya da büyük porsiyonlarda tüketmesi; şiddetli mide ekşimesine, epigastrik ağrılara ve asit reflüsüne neden olabilir. Yüksek asit, mide zarındaki tahrişi artırarak iyileşme sürecini ciddi boyutta geciktirebilir.

Kan sulandırıcı kullananlar ve pıhtılaşma bozukluğu olanlar

Ananasın içinde bulunan ve proteinleri sindiren bromelain enzimi, doğal bir kan sulandırıcı gibi hareket eder. Eğer halihazırda tıbbi bir kan sulandırıcı (Varfarin, yüksek doz aspirin vb.) kullanıyorsanız veya hemofili gibi bir kanama bozukluğunuz varsa, fazla ananas tüketmek kanın pıhtılaşma mekanizmasını bozarak kanama riskini tehlikeli boyutta artırabilir.

Diyabet (şeker) hastaları

Olgunlaşmış bir ananas, diğer pek çok meyveye kıyasla oldukça yüksek oranda doğal şeker (fruktoz) içerir. Özellikle olgun ananasların fazla tüketilmesi veya ananas suyu içilmesi, kan şekerinde ani ve kontrol edilmesi güç dalgalanmalara (piklere) yol açar. Diyabet hastalarının ananası hayatlarından tamamen çıkarması gerekmese de, bir öğünde bir veya iki ince dilimi geçmeyecek şekilde porsiyon kontrolü yapmaları hayati önem taşır.