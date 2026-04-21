Bağırsak mikrobiyomu, bağışıklık sistemimizden ruh sağlığımıza kadar her şeyi kontrol ediyor, ancak Estonya Biyobankası'ndan 2.500 kişinin verileriyle yapılan yeni bir analiz, reçeteli ilaçların bu hassas dengeyi nasıl "disbiyoz" (dengesizlik) uçurumuna sürüklediğini gösterdi.

Hangi ilaçlar bağırsakları vuruyor?

Araştırmacılar tam 186 ilacı inceledi ve bunlardan 167'sinin mikrobiyomu doğrudan etkilediğini, 78'inin ise ilaç kesildikten sonra bile yıllarca süren kalıcı hasarlar bıraktığını tespit etti.

Benzodiazepinler (Anksiyete İlaçları): Araştırmaya göre mikrobiyom üzerinde en büyük negatif etkiye sahip grup. Özellikle Alprazolam, Diazepam’a göre çok daha yıkıcı bir etki gösteriyor.

Proton Pompa İnhibitörleri (Mide Koruyucular): Sürekli kullanımda bağırsak asit dengesini bozarak faydalı bakterileri yok ediyor.

Beta Blokerler: Tansiyon ve kalp ilaçlarının da sindirim sistemindeki bakteri çeşitliliğini azalttığı görüldü.

Metformin (Diyabet İlacı): Mikrobiyom bileşimini ciddi şekilde değiştiriyor.

Antidepresanlar ve Antipsikotikler: Ruh sağlığı ilaçlarının bağırsak hareketliliğini değiştirerek bakteri sayısını etkilediği düşünülüyor.

Mikrobiyom çökerse hastalıklar artar

Dengesiz bir bağırsak mikrobiyomu (disbiyoz), sadece sindirim sorunu demek değil. Bilim insanları bu dengesizliği şu hastalıklarla ilişkilendiriyor:

Astım ve alerjiler

Obezite

İnflamatuar bağırsak hastalıkları

Depresyon ve anksiyete

Gastroenteroloji uzmanı Babak Firoozi, ilaçların bağırsak üzerindeki etkilerini yönetmek için şu hayati önerilerde bulunuyor:

Doktorunuza danışın: Sakın ilacınızı kendi başınıza kesmeyin! Doktorunuz, mikrobiyoma daha az zarar veren muadil bir ilacı seçebilir.

Yüksek lifli beslenin: Sebze, meyve ve lifli gıdalar, bakteriler için yakıt üretir. Bu da iltihabı baskılayan kısa zincirli yağ asitlerinin üretilmesini sağlar.

Kırmızı eti sınırlayın: Şeker ve işlenmiş et ağırlıklı diyetler, düşük dereceli iltihaplanmayı artırarak durumu daha da kötüleştirir.

Egzersiz yapın: Düzenli hareket, bağırsak hareketliliğini düzenleyerek mikrobiyota sağlığını destekler.