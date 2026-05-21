Uzaktan çalışma modelinin küresel ölçekte yaygınlaşmasıyla birlikte birçok ülke, azalan nüfuslarını artırmak ve yerel ekonomilerini canlandırmak amacıyla yeni sakinlere yönelik çeşitli maddi teşvik programları başlattı. İsviçre'den Japonya'ya kadar pek çok bölge; nakit ödeme, ücretsiz konut ve restorasyon hibeleri gibi imkanlarla göç almayı hedefliyor.

AVRUPA'DA YERLEŞİMİ TESVİK EDEN ÜLKELER

İsviçre: Valais kantonunda yer alan Albinen köyü, nüfus kaybını önlemek amacıyla 2017 yılında başlattığı program kapsamında yetişkin başına yaklaşık 22.000 £, çocuk başına ise 8.800 £ ödeme yapıyor. Programdan yararlanmak isteyenlerin 45 yaş altında olması, en az 200.000 CHF değerinde bir mülk alması ve bölgede 10 yıl ikamet etmesi şart koşuluyor.

İrlanda: "Yaşayan Adalarımız" girişimi ile 2033 yılına kadar uzak adalardaki boş veya metruk evleri satın alıp yenileyenlere 84.000 Avro’ya kadar hibe desteği sağlanıyor. Söz konusu mülklerin en az iki yıldır boş olması ve yenileme sonrası ana ikametgah olarak kullanılması gerekiyor.

Yunanistan: Antikythera adası, yeni yerleşen ailelere ücretsiz konut ve arazi desteğinin yanı sıra ilk üç yıl boyunca aylık 500 Avro ödenek sunuyor. Program, özellikle adadaki sosyal yaşamı canlandırabilecek vasıflı çalışanları ve genç aileleri hedefliyor.

İspanya: Ülkenin farklı bölgelerinde nüfus artışı için çeşitli fonlar ayrılmış durumda. Extremadura bölgesi uzaktan çalışanlara 15.000 Avro’ya kadar hibe sağlarken; Ponga kasabası yeni sakinlere yaklaşık 2.600 Sterlin, Rubia köyü ise okul çağındaki çocukları olan ailelere aylık 150 Avro ödeme yapıyor.

ASYA VE KUZEY AMERİKA'DAKİ ÜLKELER

Japonya: Düşük doğum oranları ve kırsal nüfusun azalmasıyla mücadele eden Japonya, Tokyo'dan kırsal bölgelere taşınan ailelere çocuk başına 1 milyon Yen teşvik veriyor. Belirli şartlar altında toplam destek miktarı 4,8 milyon Yen’e kadar çıkabiliyor. Yerleşimcilerin bölgede en az beş yıl kalması ve yerel ekonomiye katkıda bulunması bekleniyor.

ABD: Amerika Birleşik Devletleri'nde Tulsa (Oklahoma), Topeka (Kansas) ve Mattoon (Illinois) gibi şehirler, uzaktan çalışanları çekmek için 5.000 ile 15.000 Dolar arasında değişen nakit ödemeler, işletme kuponları ve çeşitli topluluk avantajları sunuyor.

Kanada: Saskatchewan eyaleti, "Mezun Tutma Programı" ile eyalette kalmayı ve çalışmayı taahhüt eden yeni mezunlara, eğitim sürelerine bağlı olarak 20.000 Kanada Doları’na kadar eğitim ücreti iadesi yapıyor.

Uzmanlar, bu programların temel amacının ekonomik canlılığı sürdürmek, okul mevcudiyetlerini korumak ve yaşlanan nüfus yapısını dengelemek olduğunu belirtiyor. Her programın kendine has başvuru kriterleri ve geri ödeme şartları bulunuyor.