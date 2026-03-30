Hangzhou’nun merkezi iş bölgesi Qianjiang Century City’de yükselen S-şekilli Regent International, başlangıçta lüks bir otel olarak projelendirildi. Ancak daha sonra yapılan stratejik bir değişiklikle, bina binlerce yüksek segment dairenin yer aldığı devasa bir konut kompleksine dönüştürüldü. 206 metre yüksekliğindeki yapı, mimari tasarımıyla da dikkat çekiyor. Binanın imzasını, dünyaca ünlü Singapur Sands Hotel’in baş tasarımcısı Alicia Loo attı.

ON BİNLERCE KİŞİNİN SOSYAL HAYATINI KARŞILIYOR

2013 yılında kapılarını açan ve kısa sürede kentin en popüler adreslerinden biri haline gelen yapı, tam teşekküllü bir ekosisteme sahip. 260 bin metrekarelik devasa bir alana yayılan komplekste, on binlerce sakinin ihtiyacını karşılayacak sosyal donatılar bulunuyor:

Devasa bir yemek katı ve restoranlar

Yüzme havuzları ve spor merkezleri

Berberler, nail salonları ve güzellik merkezleri

Orta ölçekli süpermarketler ve internet kafeler

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Binadaki insan trafiği ve yaşam tarzına dair görüntüler, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. Oda ve kat sayısı üzerinden yapılan hesaplamalar, binada aynı anda 11 bin ile 22 bin arasında insanın yaşadığını öngörüyor. Sosyal medya kullanıcıları, tek bir binanın nüfusunun dünyadaki pek çok küçük kasabadan daha fazla olmasına şaşkınlıkla yaklaşıyor.