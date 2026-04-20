Gaziantep’in tescilli lezzetlerinden biri olan ve halk arasında "padişah yemeği" olarak anılan beyran, özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşların ilk tercihi oluyor. İçeriğindeki yoğun sarımsak, acı ve ilikli kemik suyu sayesinde içenleri terleterek rahatlatan bu özel yemek, bir şifa kaynağı olarak görülüyor.

12 SAATTE HAZIRLANIYOR

Beyranın yapımı büyük bir emek ve zaman gerektiriyor. Kuzu etinin, özellikle kürek kısmının seçildiği yemekte, etler ilikli kemik suyuyla birlikte yaklaşık 12 saat boyunca kısık ateşte kaynatılıyor. Hazırlık aşamasının ardından; haşlanmış pirinç, didiklenmiş et, sarımsak, iç yağı ve bol pul biber ile yüksek ateşte, özel sahanlarda birleştirilerek servis ediliyor.

SABAH KAHVALTILARININ VAZGEÇİLMEZİ

Gaziantepli beyran ustaları, bu lezzetin sıklıkla çorba ile karıştırılmasına karşı çıkıyor. İçeriğindeki et ve pirinç miktarının yoğunluğu nedeniyle beyranın oldukça doyurucu bir sulu ana yemek olduğu vurgulandı. Geçmişi Osmanlı dönemine dayanan ve yaklaşık 80 yıl önce toplumun önde gelen isimlerine (beylere) hitap ettiği için "beyran" adını alan bu yemek, günün her saatinde tüketilse de özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi konumunda.

VÜCUT ISISINI ARTIRIYOR

İçeriğindeki kolajen, kükürtlü bileşikler ve kapsaisin (acı biber) nedeniyle beyranın vücut ısısını artırdığı biliniyor. Vatandaşlar, halsizlik ve kırgınlık hissettiklerinde beyran salonlarının yolunu tutuyor. Yüksek ateşte servis edilen ve tüketim esnasında kişiyi yoğun şekilde terleten yemeğin, toksinlerin atılmasına ve vücut direncinin artmasına yardımcı olduğu belirtildi.