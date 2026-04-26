Amazon’un büyük bölümü, yoğun yağmur ormanlarının içinden geçiyor. Bu bölgelerde nüfus oldukça seyrek ve ulaşım altyapısı sınırlı. Bu nedenle nehrin iki yakasını bağlayacak köprülere ihtiyaç da neredeyse hiç oluşmuyor.

Uzmanlara göre en önemli sebep, nehir boyunca köprüye duyulan ihtiyacın çok düşük olması. Bölgede büyük şehirler az sayıda ve ulaşım çoğunlukla tekneler ve feribotlarla sağlanıyor. Bu da köprü projelerini gereksiz hale getiriyor.

DOĞA ŞARTLARI İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

Amazon Nehri sadece uzun değil, aynı zamanda oldukça değişken bir yapıya sahip. Yağışlı dönemlerde genişliği katlanarak artabiliyor, su seviyesi ciddi şekilde yükseliyor ve nehir yatağı sürekli değişiyor.

Ayrıca zemin yapısının yumuşak olması, köprü inşasını teknik açıdan oldukça zor ve maliyetli hale getiriyor.

ÇEVRESEL ETKİLER DE ENDİŞE YARATIYOR

Bir diğer önemli konu ise çevresel etkiler. Uzmanlar, köprü ve yol projelerinin bölgedeki ormanlara erişimi kolaylaştırarak ormansızlaşmayı hızlandırabileceğini belirtiyor. Araştırmalara göre orman tahribatının büyük bölümü, yolların yakın çevresinde gerçekleşiyor.

NEHİR ZATEN 'DOĞAL YOL' GÖREVİ GÖRÜYOR

Amazon bölgesinde ulaşımın büyük kısmı zaten nehir üzerinden sağlanıyor. Bu nedenle nehir, aynı zamanda bir 'doğal otoyol' işlevi görüyor. Bu durum da köprü ihtiyacını daha da azaltıyor.

Kısacası Amazon’da köprü olmamasının nedeni imkansızlık değil; ihtiyaç, doğa koşulları ve çevresel kaygıların birleşimi. Bu yüzden dünyanın en büyük nehirlerinden biri, hâlâ 'köprüsüz' kalmaya devam ediyor.