Milyonlarca kişinin beklediği astrolojik dönüm noktası için geri sayım başladı. 30 Nisan 2026 gecesi itibarıyla gökyüzünde taşlar yerinden oynuyor ve 1 Mayıs'taki "Renkli Ay" ile birlikte devasa bir enerji kapısı aralanıyor.

Akrep burcunun derin ve dönüştürücü etkisi altında zirveye ulaşacak olan bu dolunay, sadece sembolik bir olay değil. Uzmanlara göre bu, kaçınılmaz bir "hesaplaşma ve aydınlanma" anı.

Yengeç (İçsel Devrim): En iyi döneminiz Mayıs 2026’da başlıyormuş

Jüpiter’in desteğiyle duygusal dünyanızda dev bir sıfırlama yaşayacaksınız. "Kendimi unuttum" dediğiniz her noktada, dolunay sizi kendinize getirecek. Sakın kendinizi bir daha ihmal etmeyin!

Terazi (Dürüstlük Sınavı): Herkese her şey olmaya çalışırken kendinizi nerede kaybettiniz?

1 Mayıs Dolunayı size "dur" diyecek. O sessizce kabullendiğiniz tavizler enerjinizi tüketiyormuş. Hem aşkta hem işte radikal bir temizlik kapıda.

Oğlak (Emeğin Karşılığı): Sabrınızın sonu selamet mi?

Yıllardır ilmek ilmek işlediğiniz o çabalar, bu dolunayla birlikte meyve vermeye başlıyor. Finansal olarak beklediğiniz o istikrar ve "ben yeterliyim" duygusuyla tanışmaya hazır olun.