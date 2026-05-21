Yaklaşık 111 bin tonluk gemide bulunan 3 bin 200 ton kapasiteli dev vinç sistemi sayesinde açık denizdeki dev türbin parçaları metrelerce yüksekliğe kaldırılarak monte ediliyor. Uzmanlara göre yeni nesil rüzgar türbinlerinin boyutlarının büyümesi nedeniyle bu ölçekte gemilere ihtiyaç giderek artıyor.

Kuzey Denizi’nde kurulan yeni nesil açık deniz rüzgar türbinlerinin bazıları 260 metreyi aşan yüksekliğe ulaşıyor. Bu nedenle Voltaire gibi özel kurulum gemileri, enerji dönüşüm projelerinin en kritik parçalarından biri olarak görülüyor.

DEV GEMİ DENİZİN ORTASINDA KULE GİBİ YÜKSELİYOR

Voltaire’in en dikkat çeken özelliklerinden biri ise 'jack-up' sistemi. Gemi, deniz tabanına sabitlenen dev ayaklarını aşağı indirerek gövdesini suyun üzerine kaldırabiliyor. Böylece sert dalga koşullarında bile stabil şekilde çalışabiliyor.

Uzunluğu yaklaşık 203 metreyi bulan geminin güvertesinde aynı anda çok sayıda türbin kanadı, kule parçası ve jeneratör sistemi taşınabiliyor. Dev vinç sistemi ise ağır parçaları yüzlerce metre yüksekliğe kaldırabilecek şekilde tasarlandı.

Projede kullanılan sistemlerin özellikle Almanya, Hollanda ve İngiltere çevresindeki açık deniz enerji projelerinde aktif rol oynadığı belirtiliyor. Avrupa ülkeleri son yıllarda fosil yakıt bağımlılığını azaltmak için Kuzey Denizi’ndeki rüzgar yatırımlarını hızlandırmış durumda.

Voltaire’in önümüzdeki yıllarda Avrupa’daki en büyük açık deniz enerji projelerinde görev alması bekleniyor. Enerji uzmanları, giderek büyüyen türbin teknolojileri nedeniyle gelecekte daha büyük kurulum gemilerinin de geliştirilebileceğini belirtiyor.