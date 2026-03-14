Orta Doğu’da İran, İsrail ve ABD arasında devam eden gerilim sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ortaya atılan iddialar uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

Son günlerde Netanyahu’nun yaptığı bir basın açıklamasına ait görüntülerde elinin altı parmaklı göründüğü iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu görüntülerin yapay zekâ ile oluşturulmuş olabileceği yönünde yorumlar yapılırken, görüntülerin gerçekliği konusunda farklı görüşler ortaya atıldı.

İddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Netanyahu’nun gerçekleştirilen güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması oldu. Toplantıya başkanlık eden isim Israel Katz olurken, Netanyahu’nun toplantıda yer almaması dikkat çekti.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE SİLİNDİ

Öte yandan bir İsrailli gazetecinin sosyal medya paylaşımında, Netanyahu’nun İran füzeleri sonucu yıkılan bir evin enkazında hayatını kaybettiğini iddia ettiği belirtildi. Ancak söz konusu paylaşım kısa süre sonra silindi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda ise “Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor” ifadesinin yer aldığı, ancak bu paylaşımın da daha sonra kaldırıldığı öne sürüldü.