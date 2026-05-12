'Easter Dawyck Bridge' adı verilen yapı, İskoçya’daki Tweed Nehri üzerinde yer alıyor. Köprüde kullanılan ana malzeme ise geri dönüştürülmüş plastikten elde edilen özel bir termoplastik kompozit. Uzmanlara göre bu malzeme paslanmıyor, çürümüyor ve neredeyse bakım gerektirmiyor.

44 TONLUK ARAÇLARI TAŞIYABİLİYOR

Tamamen geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen köprünün en dikkat çekici özelliklerinden biri de dayanıklılığı oldu. Yapının, 44 tona kadar ağırlığa sahip araçları taşıyabildiği belirtiliyor. Bu da sistemi sadece yaya kullanımı için değil, ağır araç geçişleri için de uygun hale getiriyor.

Köprü üç ayrı bölümden oluşuyor ve her bölüm yaklaşık 9 metre uzunluğunda. Prefabrik parçalar sayesinde yapının montaj süreci de oldukça kısa sürdü. Yetkililer, kolonların iki haftada, ana taşıyıcı bölümlerin ise sadece birkaç günde tamamlandığını açıkladı.

PLASTİK ATIĞI DEV YAPI MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Projede kullanılan özel malzeme, geri dönüştürülmüş polietilen ve sert plastik türlerinin belirli oranlarda birleştirilmesiyle geliştirildi. Araştırmacılar, bu yöntem sayesinde hem uzun ömürlü hem de çevre dostu bir yapı malzemesi elde edildiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre sistemin en büyük avantajlarından biri de kullanım ömrü sona erdiğinde yeniden geri dönüştürülebilmesi. Bu nedenle proje, sürdürülebilir inşaat teknolojileri açısından dünyanın en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.