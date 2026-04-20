Almanya’da resmi denetleme kurumları ve dijital güvenlik uzmanları, son dönemde hızla artan yeni nesil bir telefon dolandırıcılığı yöntemine karşı vatandaşları acil koduyla uyardı. İzinsiz reklam aramalarıyla başlayan bu süreçte, tüketicilerin ağzından çıkan tek bir "Evet" kelimesi, bilgileri dışında hazırlanan sözleşmelere dayanak oluşturuyor.

"EVET" KELİMESİ ONAY MEKANİZMASI OLARAK KULLANILIYOR

Dolandırıcı şebekelerin en sık başvurduğu yöntem, aranan kişiyi yönlendirici sorularla konuşturarak ses kaydı almak üzerine kurulu. Görüşme sırasında kaydedilen "Evet" kelimesi, daha sonra profesyonel montaj teknikleriyle sanki bir hizmete onay verilmiş gibi gösteriliyor. Kişinin haberi olmadan hazırlanan enerji sözleşmeleri, loto abonelikleri veya sigorta poliçeleri, bu "sözlü onay" kaydıyla yasal bir kılıfa büründürülüyor. Sonuçta tüketiciler, hiç beklemedikleri yüklü faturalar ve yasal takip süreçleriyle karşı karşıya kalıyor.

BASKI KURULA 4 TEMEL SEKTÖR

Şikayet analizleri, dolandırıcıların mağdurları ikna etmek için özellikle şu dört ana başlığı kullandığını ortaya koyuyor:

Sahte ödül ve çekilişler: "Hediye kazandınız" vaadiyle heyecan yaratılarak kişisel verilerin ele geçirilmesi.

Enerji ve altyapı güncellemesi: Elektrik veya internet faturalarında indirim sözü verilerek, kişinin rızası dışında abonelik taşıma işlemlerinin yapılması.

Loto ve üyelik borçları: Mevcut olmayan bir abonelikten kaynaklı borç olduğu iddia edilip, "verileri sistemden silme" bahanesiyle banka bilgilerinin talep edilmesi.

Hizmet paketleri: Güneş panellerinden yapı tadilatlarına kadar birçok ürünün, agresif pazarlama taktikleriyle onay alınmadan satılmaya çalışılması.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Almanya Federal Ağ Ajansı ve ilgili güvenlik birimleri, bu tür şüpheli aramalarla karşılaşıldığında sakin kalınması ve şu adımların izlenmesi gerektiğini vurguladı:

Tanımadığınız numaralarla yapılan görüşmelerde "Evet", "Onaylıyorum" veya "Kabul ediyorum" gibi kesin ifadeler yerine, onay belirtmeyen mesafeli bir dil tercih edilmelidir.

Hiçbir kurumsal firma veya bankanın telefon üzerinden doğrudan şifre ya da tam banka detaylarını talep etmeyeceği unutulmamalıdır.

İzinsiz arandığınızı düşünüyorsanız; arayan numarayı, arama saatini ve iddiaları not ederek resmi mercilere şikayette bulunun.

Şüpheli bir durumda görüşmeyi derhal sonlandırın. İlgili kurumun gerçekliğini, kurumun kendi resmi web sitesindeki iletişim numaralarından arayarak teyit edin.