Oita bölgesinde yer alan Beppu, Japonya’nın en yoğun jeotermal aktivite bölgelerinden biri olarak biliniyor. Şehirde binlerce sıcak su kaynağı bulunurken, her gün tonlarca sıcak su ve buhar yer yüzüne çıkıyor. Uzmanlara göre bu durumun nedeni bölgenin aktif volkanik yapı üzerinde yer alması.

SOKAKLARDAKİ BUHAR GÜNLÜK HAYATIN PARÇASI

Beppu’da sıcak su kaynakları yalnızca turistik alanlarda değil, günlük yaşamın tam ortasında bulunuyor. Kentte bazı mahallelerde buhar doğrudan sokak aralarından yükselirken, restoranlar ve evler de jeotermal enerjiyle ısınıyor. Hatta bölgede 'cehennem buharı' adı verilen yöntemle yemek pişirildiği belirtiliyor.

Şehrin en dikkat çeken noktalarından biri ise 'Jigoku' adı verilen sıcak su bölgeleri. Japoncada 'cehennem' anlamına gelen bu alanlarda kaynar su havuzları, çamur kaynakları ve yoğun buhar çıkışları bulunuyor. Bazı havuzların kırmızı ve mavi renkte olması ise turistlerin ilgisini çekiyor.

SICAKLIK 100 DERECEYE YAKLAŞIYOR

Araştırmalara göre bölgede yüzeye çıkan bazı kaynakların sıcaklığı 100 dereceye kadar ulaşıyor. Bu nedenle birçok sıcak su alanı yalnızca izleme amaçlı kullanılıyor. Yetkililer özellikle çocukların ve turistlerin bu bölgelere dikkatli yaklaşması gerektiğini belirtiyor.

Buna rağmen Beppu, Japonya’nın en popüler termal turizm merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçi şehre gelerek sıcak su banyolarını deneyimliyor ve dumanlarla kaplı sokakları görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.