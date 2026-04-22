Yaklaşık 161 metre uzunluğundaki bu sıra dışı yol, yüzde 35’i aşan eğimiyle dikkat çekiyor. En dik noktasında birkaç metre ilerlemek bile ciddi efor gerektiriyor. Bu nedenle sokağın tepesine ulaşmak, ziyaretçiler için adeta küçük bir 'başarı testi' olarak görülüyor.

Baldwin Street yalnızca zorlu yapısıyla değil, düzenlenen etkinliklerle de ilgi görüyor. Her yıl yapılan Cadbury Jaffa Race sırasında binlerce turuncu şeker kaplı top sokağın zirvesinden aşağı bırakılıyor. Normal günlerde insanları nefes nefese bırakan bu yokuş, etkinlik günlerinde adeta dev bir gösteri alanına dönüşüyor.

Sokağı asıl ilginç kılan detaylardan biri ise rekor hikayesi. Baldwin Street, 1987’den bu yana dünyanın en dik sokağı olarak tanınsa da bu unvanı bir süreliğine kaybetti. 2019 yılında Galler’deki Ffordd Pen Llech adlı sokak daha dik olduğu gerekçesiyle rekoru aldı. Ancak ölçüm yöntemiyle ilgili tartışmaların ardından karar yeniden değerlendirildi ve Guinness, 2020’de unvanı tekrar Baldwin Street’e verdi.

Bugün bu sokak, yerel halk için günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünse de ziyaretçiler için adeta bir meydan okuma anlamı taşıyor. Yüz binlerce kişinin yalnızca tepesine çıkmak için bölgeye gitmesi, Baldwin Street’in neden sıradan bir yol olmaktan çıkıp turistik bir simgeye dönüştüğünü açıkça gösteriyor.