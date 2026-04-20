Çekya’nın başkenti Prag, tarihi dokusuyla her yıl milyonlarca turisti ağırlarken, şehrin en dikkat çekici noktalarından biri alışılmışın dışında bir geçit oldu. Mala Strana bölgesinde yer alan Vinárna Čertovka, yalnızca 50 santimetre genişliğiyle neredeyse fark edilmeyecek kadar dar bir alan sunuyor. Bu ölçü, iki kişinin yan yana geçmesini imkânsız hale getiriyor. Karşılaşan ziyaretçilerden birinin geri dönmesi gerekiyor.

GEÇİTTE TRAFİK IŞIĞI BULUNUYOR

Geçidi asıl ilginç kılan detay ise girişinde yer alan trafik ışığı sistemi oldu. 2014 yılında kurulan bu sistem, geçidin iki ucundaki düğmeler aracılığıyla çalışıyor. Düğmeye basan ziyaretçi için yeşil ışık yanarken, karşı tarafta kırmızı ışık devreye giriyor. Böylece dar alanda karşılaşma ve sıkışma riski en aza indiriliyor.

İlk bakışta esprili bir detay gibi görünse de, özellikle yoğun turist sezonunda düzeni sağlamak için oldukça işlevsel bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda ziyaretçilerin fotoğraf çekmek için durakladığı ilginç bir nokta haline geldi.

SOKAK OLARAK TASARLANMAMIŞTI

Vinárna Čertovka, başlangıçta bir sokak olarak değil, aynı isimli şarap mahzenine ulaşımı sağlayan özel bir geçit olarak tasarlanmıştı. Zamanla bu dar koridor, turistik bir cazibe merkezine dönüştü. Bugün birçok kişi restorana uğramasa bile yalnızca bu sıra dışı geçidi görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.