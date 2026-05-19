Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kullanılan insansız hava araçları İsrail ordusunun Lübnan'daki taarruzlarını durma noktasına getirdi.

İsrail'in işgalci operasyonu yaklaşık yüzde 80 oranında durduruldu. İsrail, Güney Lübnan'da saplanıp kaldı.

İsrail tankları, elektronik savunma sistemlerinden etkilenmeyen fiber optik İHA'lar tarafından imha edildi. Silah depoları ve kışlaların pencerelerinden, kapılarından İHA'lar girip patladı.

İsrail Devlet Kanalı KAN tarafından aktarılan değerlendirmelere göre patlayıcı yüklü bu araçlar da ordunun hareket özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtladı.

İsrail İHA saldırısı korkusu nedeniyle artık birçok operasyonu gündüz saatlerinde gerçekleştiremiyor.

Ülkedeki Kanal 14 televizyonu ise bu yeni durumu değerlendirirken "Hizbullah'ın taktikleri geçen ay içerisinde savaşın şeklini değiştirdi" sözleriyle İsrail'in durumunu itiraf etti.

GERİLLA TAKTİKLERİ FELÇ ETTİ

Hizbullah, Lübnan'a düzenli olarak bomba yağdıran İsrail'in nizami ordusuna karşı özel gerilla taktikleri uygulamaya başladı.

İsrailli askeri istihbarat kaynaklarına göre Hizbullah son günlerde organize bir komuta yapısından gerilla tarzı bir yaklaşıma geçti.

Buna göre Hizbullah militanları dağlık güney sınırında gizli noktalardan İsrail askerlerini İHA'lar ile vuruyor. Kesinlikle zorunlu olmadıkça askerlerle silahlı çatışmaya girmiyor.

Hizbullah militanları sadece önemli savunma operasyonlarında görev alıyor. Bunun yanında bazen köyler tuzaklanarak terk ediliyor. İsrail tankları ve askerleri köye girince "korkunç sürprizlerle" karşılaşıyor.

Hizbullah ise son olarak İsrail birliklerini ve askeri araçlarını hedef alan 11 insansız hava aracı ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

ATEŞ HER YERDEN GELİYOR

Militanlar ise bu esnada köyler arasında hareket ederek hızlı saldırılar düzenleyen daha küçük hücrelerle büyük tugayları hedef alıyor.

Radwan Gücü bünyesindeki kıdemli komutanların öldürülmesi sebebiyle Hizbullah üyeleri artık daha bağımsız hareket ediyor. Hal böyle olunca İsrail net bir cephede savaş yürütemiyor, ateş her yerden orduyu hedef alıyor.

Bu durum geniş hava saldırılarıyla desteklenen tank hücumlarıyla ilerleme sağlayan İsrail için büyük bir kayıp anlamına geliyor. İsrail ordusu, bu saldırılarıyla havaya yumruk atar hale geldi.

Bu esnada İsrail suikast amaçlı hava saldırılarını sürdürüyor. Ancak İsrail ordusunun hava saldırıları sonrası sessizliği bu saldırıların hedeflerini vurmakta eskisi kadar başarılı olmadığı izlenimini veriyor.

Bu hava araçları son dönemde İsrail için büyüyen bir endişe kaynağı haline geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu da orduya bu duruma karşı acil çözümler bulması yönünde çağrı yaptı.

500 DOLARLIK İHA'LARA KARŞI 700 MİLYON DOLAR

İsrail artan askeri kayıplar ve Hizbullah'ın genişleyen hava kabiliyetleri karşısında yeni savunma sistemleri geliştirmek için yaklaşık 700 milyon dolarlık acil fonu onayladı.

Başbakan Netanyahu başkanlığında yapılan acil toplantıda 2 milyar şekellik acil bütçe kabul edildi.

Kanal 14 tarafından duyurulan bu plan yerleşim yerlerini korumak için kuzey sınırına sabit radar sistemleri kurulmasını içeriyor.

Ayrıca muharebe kuvvetlerini doğrudan korumak amacıyla iki yeni savunma sistemi sahaya sürülecek.

Bu sistemlerden ilki hareketli askeri birimler için tasarlandı ve tehditleri çarpmadan önce yok eden Trophy Aktif Koruma Sistemi'ne benzer şekilde çalışacak.

İkinci sistem ise piyade kuvvetlerine yaklaşan hava tehditleri hakkında gerçek zamanlı uyarı sağlayan küçük mobil radar ünitelerinden oluşuyor.

Ordu ayrıca kısa menzilli insansız hava araçlarını vurmak için 5 milyon adet özel tüfek mermisi satın almayı planlıyor.

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Büyüyen bu tehditle mücadele etmek isteyen İsrail ordusu teçhizat eksikliği yüzünden insansız hava aracı savar ekipmanlarını her bölükte yalnızca sınırlı sayıda askere dağıtabiliyor.

Nisan ayı sonlarında Başbakan Netanyahu Hizbullah füzeleri ile insansız hava araçlarının İsrail'in karşı karşıya olduğu "iki büyük tehdit" olduğunu kabul etmişti.

Haaretz gazetesinin haberine göre Lübnan'ın güneyinde çatışmaların yeniden başladığı 2 Mart tarihinden bu yana düzenlenen saldırılarda dört İsrail askeri öldü ve 40'tan fazla asker yaralandı.

Lübnanlı yetkililer ise 2 Mart gününden beri devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 840'tan fazla insanın öldüğünü bildirdi.

Bu süreçte 8 bin 690'dan fazla kişi yaralandı ve nüfusun yaklaşık beşte birine denk gelen 1.6 milyondan fazla insan yerinden edildi.

İsrail ordusu ile Lübnanlı grup arasındaki çatışmalar 16 Nisan tarihinde ilan edilen ve 17 Mayıs gününe kadar uzatılan ateşkese rağmen günlük saldırılarla kesintisiz bir şekilde devam ediyor.