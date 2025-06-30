Türkiye’de çarpık kentleşmeye imar affıyla davetiye çıkartan iktidar, bu kez de sürücü belgesindeki farklı uygulamayla yeni bir adaletsizliğe imza attı. Eski sürücü belgesini (2016 yılı öncesi alınanlar) yenilemenin bedeli 13 lira kağıt ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olarak toplamda 15 lira iken, yeni sürücü belgesini soyadı değişikliği, kayıp ya da farklı bir nedenle tekrar yenileyen vatandaşın 1420 lirası kağıt, 340 lirası da vakıf hizmeti bedeli olmak üzere toplamda 1760 lira ödemek zorunda kalması şaşırttı.

Sürücü belgelerinin değerli kağıt bedeli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan ücretler (vakıf payı) İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit ediliyor. Sürücü belgesi yenileme harcı, Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerinden anlaşmalı bankalar veya internet üzerinden ödenebiliyor.

117 KAT FARK VAR

Kurallara uyan vatandaşı cezalandıran nitelikte eski ehliyeti yenileme ücreti ve yeni ehliyeti yenileme ücreti arasındaki 117 kat fark, kamudaki uygulamalara karşı güvensizlik oluşmasını da beraberinde getirdi. Üstelik belge yenileme süresindeki son tarihin, iki yıldan beri uzatılması da vatandaşın bu kurala karşı kayıtsızlığının artmasına neden oldu. 2024 yılında yeni tip ehliyet yenileme ücreti 1220 lira, eski tip ehliyet yenileme ücreti ise 15 lira olarak belirlenmişti. 2024’te B sınıfı sürücü belgesi harcı 3945 lirayken bu yıldaki fiyat artışıyla birlikte B sınıfı ehliyeti ilk kez alacaklar toplamda 7438 lira ödeme yapıyor. Ücretin içinde 5678 lira harç ücreti, 1420 lira değerli kağıt bedeli ve 340 lira vakıf payı yer alıyor.

İnsanların kuyruk çilesi bitmiyor

Sabahın erken saatlerinde pasaport, kimlik, sürücü belgesi ve adres kayıt işlemleri için Kağıthane Nüfus İlçe Müdürlüğü’ne giden vatandaşlar, 21’inci yüzyılda internet kesintisi nedeniyle hiçbir işlem yapamayan bir kamu dairesiyle baş başa kalırken, hem sistemdeki aksaklıklar hem de kalabalık nedeniyle saatlerce sıra bekliyor. Üstelik randevusunu internet üzerinden önceden alan vatandaş, buraya geldiğinde tekrar sıra numarası alıyor. İnsanların işlerinin aksaması tartışmaların çıkmasına neden oluyor. Vatandaşlar uygulamadaki problemlere ve sorunlar nedeniyle beklemelerine isyan ediyor.

Sistemdeki aksaklıklardan çalışanlar da dertli

Görevini layıkıyla yapmaya çalışan memurlar, vatandaşın sorunlarını dinleyip çözüm yolu bulmak için uğraşsa da sistemdeki aksaklıklar ve adaletsizlikler bitmek bilmiyor. Görevli memurla konuştuğumuzda kendisi, sistemdeki aksaklıkların sürekli tekrarlandığını, internet üzerinden aynı saat aralığına çok sayıda kişiye randevu verildiğini fakat çalışan sayısı yetersiz olduğu için yetişemediklerini ifade etti.