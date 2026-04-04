Modern dünyada evcil hayvan sahiplerinin en büyük ortak dertlerinden biri, işe giderken dostlarını evde yalnız bırakmanın yarattığı suçluluk duygusudur. Teknoloji devi Tencent, bu soruna dijital bir çözüm getirerek kedi ve köpekler için özel olarak tasarlanmış "PetTV" kanalını yayına aldı. Artık evde tek başına kalan dostlarımız, sadece zaman geçirmekle kalmayacak, kendi algı dünyalarına hitap eden bilimsel içeriklerle zihinsel bir yolculuğa çıkacak.

SESLER BİLE ONLARA ÖZEL HAZIRLANIYOR

Tencent Video üzerinden erişilebilen PetTV, sıradan bir televizyon kanalı değil. Bu platform, hayvanların biyolojik yapısı göz önünde bulundurularak tasarlandı. İnsan gözünün seçemediği ancak hayvanların algıladığı görüntü yenileme hızları, kedi ve köpeklerin renk spektrumuna uygun özel renk paletleri ve sadece onların duyabileceği hassas ses frekansları bu yayının temelini oluşturuyor. Yani patili dostlarımız ekran karşısında sadece bir "ışık yansımasıA" değil, gerçekçi bir dünya görüyor.

PEKİ AKIŞTA NELER VAR?

Kanalın içerik stratejisi, hayvanların avcılık ve keşfetme içgüdülerini tetiklemek üzerine kurulu. Yayın akışında;

Gölde yüzen meraklı ördek yavruları,

Parklarda özgürce koşan diğer köpeklerin perspektifinden çekilmiş görüntüler,

Doğanın içinden gelen meditatif sesler ve kuş cıvıltıları yer alıyor.

KÖPEK SAHİPLERİ ZATEN YAPIYORDU

Tencent’in yaptığı pazar araştırmaları çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu: Köpek sahiplerinin yaklaşık yüzde 66'sı, evden çıkarken dostu yalnız hissetmesin diye televizyonu açık bırakıyor. Ancak normal yayınlar, hızlı kurguları ve karmaşık sesleriyle hayvanlarda kaygı (anksiyete) yaratabiliyor. PetTV, bu alışkanlığı bilinçli ve hayvan psikolojisini destekleyen huzurlu bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ

Çin'de evcil hayvan sektörü adeta patlama yaşıyor. Verilere göre sektörün 2028 yılına kadar 59 milyar dolarlık devasa bir hacme ulaşması bekleniyor. ABD'deki "DogTV" gibi küresel örneklerin başarısını takip eden Tencent, bu hamlesiyle sadece bir yayıncı değil, aynı zamanda bir "dijital bakıcı" rolüne soyunuyor. Üçüncü taraf içerik üreticileriyle yapılacak iş birlikleriyle, kanalın kütüphanesinin evcil hayvan meditasyon uygulamalarına kadar genişlemesi planlanıyor.