Dünya genelinde nüfusu azalan veya ekonomik olarak canlandırılmak istenen bölgeler, yeni yerleşimcileri çekmek amacıyla çeşitli maddi teşvik programları uyguluyor. Bu programlar nakit desteğinden ev yenileme yardımlarına kadar farklılık gösterse de her biri ağır şartlara bağlandı.

AVRUPA'DAKİ YERLEŞİM TEŞVİKLERİ

İsviçre (Albinen):

Köye taşınan yetişkinlere 25 bin, çocuk başına ise 10 bin İsviçre frangı ödeme yapılıyor. Bu desteği alabilmek için kişilerin halihazırda 5 yıl boyunca İsviçre’de yaşamış olması ve C tipi oturum iznine sahip olması gerekiyor.

Yunanistan (Antikythera Adası):

Nüfusu yaklaşık 50 kişi olan bu adaya yerleşenlere 3 yıl süresince aylık 500 Euro destek veriliyor. Başvurularda Yunanca bilme şartı aranmakta ve kalabalık ailelere öncelik tanınıyor.

İrlanda:

"Our Living Islands" programı kapsamında, adalardaki boş evleri yenileyecek kişilere maddi yardım sunuluyor. Ancak bu destekten yararlanabilmek için öncelikle mülkün satın alınmış olması şart.

İtalya (Trentino):

Bölgedeki kırsal alanları canlandırmak için ev alanlara 100 bin Euro’ya kadar yenileme desteği sağlıyor. Bu teşvik, doğrudan satın alınan evin restorasyonu için kullanılıyor.

GİRİŞİMCİLİK VE GENEL ŞARTLAR

Şili gibi bazı ülkeler ise yerleşim teşviklerini iş kurma şartına bağlıyor. Genç girişimciler, onaylanan projeleri karşılığında binlerce dolarlık destek alabilir.

Bu programların genelinde aranan ortak kriterler şunlardır:

Geçerli bir oturum iznine sahip olmak.

Düzenli bir gelir veya iş sahibi olduğunu kanıtlamak.

Gidilen bölgenin dilini bilmek.

Söz konusu bölgede belirli bir süre boyunca kesintisiz yaşama taahhüdü vermek.

Avrupa Birliği içindeki ülkelerden gelen başvurular, AB içi serbest dolaşım ve yerleşim hakları nedeniyle diğer ülke vatandaşlarına göre daha kolay onaylanıyor.