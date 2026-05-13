Bilim insanları, 2026 yılının ilk aylarında dünya genelinde yaşanan "yangın patlaması" konusunda acil uyarıda bulundu.

Imperial College London tarafından düzenlenen basın toplantısında uzmanlar; iklim krizi ve yılın ikinci yarısında etkisini artırması beklenen El Niño fenomeninin birleşmesiyle, tarihin en şiddetli yangın sezonlarından birinin yaşanabileceğini açıkladı.

150 milyon hektar kül oldu

Yılın henüz başında olunmasına rağmen yayınlanan veriler, durumun vahametini gözler önüne seriyor:

2026'nın ilk aylarında dünya genelinde 150 milyon hektardan fazla alan yandı. Bu rakam, son dönem ortalamasının %50 üzerinde ve 2024 yılının aynı dönemine göre tam iki katı bir artış anlamına geliyor.

Küresel izleme çalışmalarının başladığı 2012 yılından bu yana, yanan alan miktarı önceki rekoru %20 oranında aştı. Imperial College London’dan araştırmacı Theodore Keeping, mega yangınların iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

"Asıl tehlike fosil yakıtlar"

İklim Bilimi Profesörü Friederike Otto ise önemli bir ayrım yaptı: El Niño doğal bir döngü olsa da, asıl kalıcı tehdidin insan kaynaklı iklim değişikliği olduğunu belirtti. Otto, fosil yakıt kullanımı durdurulmadığı sürece bu tablonun kötüleşeceğini vurgulayarak hükümetlerin "Net Sıfır" hedeflerinden geri adım atmasını sert bir dille eleştirdi.