Petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişim akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısı zam gelmesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarında son dönemlerde görülen denge arayışı akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta motorine gelen indirim sonrası, şimdi de zam gelmesi bekleniyor.

gazeteci Olcay Aydilek'in X'te yaptığı paylaşıma göre motorine bu gece yarısı 1 lira 10 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 11 Mayıs 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.81 TL

Motorin litre fiyatı: 66.25 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 66.11 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.78 TL

Motorin litre fiyatı: 67.38 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.06 TL

Motorin litre fiyatı: 67.65 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL