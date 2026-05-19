European Space Agency tarafından paylaşılan verilere göre, yaklaşık iki otobüs büyüklüğündeki bir asteroit bugün Dünya’nın oldukça yakınından geçiş yapacak. “2026JH2” adı verilen gök cisminin, gezegenimize yaklaşık 91 bin 593 kilometre kadar yaklaşacağı belirtiliyor. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.

Dikkat çeken bir diğer detay ise asteroitin yalnızca birkaç gün önce keşfedilmiş olması.

ASTEROİTİN ROTASI DÜNYA’NIN YÖRÜNGESİYLE KESİŞİYOR

NASA bünyesindeki JPL Küçük Cisim Veritabanı’na göre, 2026JH2 isimli asteroitin en yakın geçişini bugün Doğu Zaman Dilimi’ne göre saat 18.00’den kısa süre önce gerçekleştirmesi bekleniyor.

Apollo sınıfında yer alan bu gök cisminin yörüngesi Dünya’nın yörüngesiyle kesişiyor. Ancak uzmanlar, cismin telekomünikasyon ve meteoroloji uydularının bulunduğu bölgenin yaklaşık iki buçuk katı uzağından geçeceğini belirtiyor.

HERHANGİ BİR TEHLİKESİ VAR MI?

Yakın geçişine rağmen uzmanlar, asteroitin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını söylüyor.

Richard Binzel, bu tür olayların sanıldığından daha yaygın olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“2026JH2 Dünya’nın yanından güvenli şekilde geçecek. Araba büyüklüğündeki gök cisimleri neredeyse her hafta Dünya ile Ay arasından geçiyor. Okul otobüsü büyüklüğündeki cisimler ise yılda birkaç kez yakınımızdan geçiyor. Ancak bunları tespit edebilecek hassas gözlem teknolojilerine ancak son yıllarda ulaştık.”

ASTEROİTİN BOYUTU NEDEN TAM OLARAK BİLİNMİYOR?

Bilim insanları asteroiti doğrudan gözlemlemiş olsa da, kesin büyüklüğü henüz netleşmiş değil. Bunun temel nedeni, optik teleskopların yalnızca gök cisimlerinden yansıyan ışığı ölçebilmesi.

Uzmanlar, elde edilen parlaklık verilerine göre 2026JH2’nin çapının yaklaşık 15 ila 30 metre arasında olduğunu tahmin ediyor.

ATMOSFERE GİRSEYDİ CİDDİ HASAR OLUŞTURABİLİRDİ

Araştırmacılar, bu büyüklükteki bir gök cisminin Dünya atmosferine girmesi halinde ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade ediyor. Ancak 2026JH2’nin Dünya’ya çarpma riski bulunmadığı, yalnızca yakın geçiş yapacağı vurgulanıyor.

Bununla birlikte uzmanlar, yörüngesindeki küçük belirsizlikler nedeniyle asteroitin gelecekteki hareketlerinin izlenmeye devam edeceğini belirtiyor.