Miami’nin bir zamanlar hippi protestolarına ev sahipliği yapan, sanatçıların ve yaratıcı ruhların merkezi olan ikonik semti Coconut Grove, kabuk değiştirerek dünyanın en zengin isimlerinin yeni gözdesi haline geldi.

MİLYARDERLERİN VE İŞ ADAMLARININ YAŞADIĞI ADA

Coconut Grove, ana karaya bağlı olsa da sunduğu izole yaşam tarzıyla adeta dış dünyadan kopuk bir "milyarderler adası" profilini çiziyor. Teknoloji devlerinden küresel yatırımcılara kadar pek çok elit isim, burayı sadece bir yerleşim yeri değil, bir güvenli liman olarak görüyor. Bölgeyi özel kılan en büyük etken, Miami’nin dinamik iş merkezlerine birkaç dakika uzaklıkta olup, aynı zamanda kapalı siteler ve yüksek güvenlik duvarları ardında mutlak bir sessizlik sunabilmesi.

BOHEM GEÇMİŞTEN MEGA YATLARA

Semtin tarihi, 60’lı ve 70’li yılların özgürlükçü ruhu, sanat galerileri ve sokak festivalleriyle yoğrulmuş olsa da, bugünkü manzara oldukça farklı. Sokaklarda artık hippi karavanları yerine milyon dolarlık spor arabalar, limanlarda ise yerel balıkçı tekneleri yerine devasa mega yatlar boy gösteriyor. Sanat galerilerinin yerini Michelin yıldızlı restoranlar alırken, bölgedeki sosyal yaşam yıllık ücreti 50.000 doları bulan seçkin özel okullar ve elit kulüpler etrafında şekilleniyor.

MAHREMİYETÖN ÖN PLANDA

Gayrimenkul uzmanlarına göre Coconut Grove’un cazibesi, "kırsal" dokusunu modern altyapıyla birleştirmesinden kaynaklanıyor. Berkshire Hathaway HomeServices’tan Ashley Cusack’ın belirttiği gibi, bölge Biscayne Körfezi’nin en muhteşem ve engelsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor. Yoğun yeşillik ve geniş ağaç popülasyonu, evlerin dış dünyadan görünmesini engelleyerek, ultra zenginlerin en çok aradığı kriter olan "görünmezliği" sağlıyor.

Coconut Grove’un yükselişi sadece kendi sınırlarıyla sınırlı değil. Coral Gables ve Brickell gibi Miami’nin diğer prestijli bölgeleriyle çevrili olması, semti zengin alıcılar için stratejik bir merkez haline getiriyor. Kitlesel turizmin gürültüsünden uzak, ancak şehir konforunun tam kalbinde yer alan bu "yeşil vaha", modern şehirciliğin yeni elit standartlarını belirliyor.