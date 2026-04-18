Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakasının ardından TFF ve MHK'ye adeta savaş açan Burak Yılmaz, ağır ifadelerin ardından istifasını vermişti.

Yaşananların ardından 40 yaşındaki çalıştırıcı PFDK'ye sevk edilmişti. PFDK’den aldığı rekor cezaların ardından teknik direktör Burak Yılmaz, Türkiye kariyerine dair radikal bir karara imza attı. Toplamda 2 maç men, 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 160 bin TL’lik ağır para cezasıyla sarsılan genç teknik adam, kararını verdi.

GÖZÜNÜ YURT DIŞINA ÇEVİRDİ

TFF'nin rekor bir ceza verdiği 40 yaşındaki teknik adam, kariyerinin devamı için önemli bir karar aldı. Burak Yılmaz'ın yakın çevresine Türkiye'de teknik direktörlüğe ara vereceğini söylediği iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini ve referanslarını bu yönde kullanacağını belirtti.