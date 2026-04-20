Trendyol Süper Lig’de 34 puanla ateş hattından uzak olan Gaziantep FK, teknik direktörünü buldu.

Güneydoğu ekibinin başında son olarak Burak Yılmaz vardı. Yılmaz, yaptığı olay açıklamalarla birlikte geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından görevinden istifa etmişti. Gaziantep, Yılmaz’ın yerine getireceği ismi buldu. Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica ile görüştüğü iddia edilmişti. Ancak Gaziantep FK, şu sıralar Romanya Ligi ekiplerinden FCSB'yi çalıştıran Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı. Rumen teknik adamın bugün Farul Constanta ile oynanacak maçın ardından Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Gaziantep FK, bugün ligde Zecorner Kayserispor’la karşılaşacak. Karşılaşmada takımın başında Mustafa Aksoy’un yer alması bekleniyor.