Afyonkarahisar’da yayın yapan Kocatepe Gazetesi'nde AKP'ye katılan Belediye Başkanı Burcu Köksal'In karikatürünü yayımlayan gazetenin sahibi Sezer Küçükkurt, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Köksal'ın AKP'ye katılması Türkiye'nin gündemine otururken, rozeti dün takılmıştı. Kocatepe Gazetesi sahibi Sezer Küçükkurt, gazetede Köksal'ın AKP'ye katılmasıyla ilgili yayımlanan karikatür nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Küçükkurt, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 'SAYGISIZLIK VE HAKARET SÖZ KONUSU DEĞİL' Soruşturmaya ilişkin bir açıklama yapan Küçükkurt, “Kocatepe Gazetesi’nde yayınlanan bir karikatür üzerine ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlaması ile ifademe başvuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir saygısızlığım ve hakaretim söz konusu değildir, olamaz" ifadelerini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.