Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si bebek, 2’si de çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde seyir halinde olan Ercan S. (57) yönetimindeki 16 KRF 25 plakalı kamyonet, Diriliş Caddesi'nden gelen Cemal G. (19) idaresindeki 09 SK 939 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan araçlardaki sürücüler ile otomobildeki Ayşe T. (21), Şilan G. (20), Muhammet A. (17), Devrim A. (7), Muhammed Ali T. (3), Dicle G. (1) ve Yunus Emre T. (1) yaralandı. Otomobildeki bazı yaralılar araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bulunduğu yerden çıkardığı yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.