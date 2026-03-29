Bursa'da sekiz yıl önce kurulan ve büyük sıçrama yaparak günlük üretimini 10 tonun üzerine çıkaran gıda devinin çöküşü hızlı oldu.

Ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan Master Choco Gıda için süreç olumsuz sonuçlandı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada; şirket ve ortağının konkordato talebi reddedildi.

Aynı çatı altındaki bir diğer şirket olan Master Bronz içinse iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Buna karşın mahkeme, Master Choco için iflasına karar verdi; konkordato sürecini takip eden komiserin görevine son verilmesine ve şirket üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

GÜNDE 12 TON ÜRÜN KAPASİTESİ

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre 2018'de kurulan şirket üretime ilk olarak gofretle başladı.

Şirket yaklaşık 2 bin metre kare kapalı alanda, günde ortalama 12 ton ürün kapasitesine sahipti.