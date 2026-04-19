TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. haftasında lider Bursaspor, 15. sıradaki Somaspor'u konuk ediyor. Yeşil-Beyazlılar, maçtan puanla ayrılması halinde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek yeniden TFF 1. Lig'e yükselecek.

19 Nisan Pazar günü (bugün) Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Mücadele, AS TV'den canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG'İN 6 ŞAMPİYONUNDAN BİRİ

Türk futbolunun köklü camialarından olan Bursaspor, son dönemde sıkıntılarla boğuşsa da geçmişi başarılarla dolu... Yeşil-Beyazlılar, 2009-10 sezonunda Süper Lig şampiyonu olarak Dört Büyükler dışında bu başarıyı elde eden ilk kulüp olarak tarihe geçti. Başakşehir ise 2019-20 sezonunda aldığı şampiyonlukla bu başarıyı gerçekleştiren ikinci kulüp olarak adını yazdırdı.

1 PUANLA TARİHE GEÇECEKLER

Bursaspor, bu maçtan 1 puan alarak şampiyon olması halinde Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya da imza atacak. Süper Lig şampiyonluğu ve 3. Lig şampiyonluğu bulunan Yeşil-Beyazlılar, 2. Lig'de de şampiyon olarak Türkiye'deki profesyonel liglerin hepsinde şampiyon olan tek takım olarak tarihe geçecek.

Bursaspor'un şampiyonlukları:

Süper Lig: 2010 (Şampiyon)

1. Lig: 1967, 2006 (Şampiyon)

2. Lig: 2025-2026 (Şampiyonluk maçına çıkıyorlar)

3. Lig: 2025 (Şampiyon).

BAŞAKŞEHİR BU YÜZDEN...

Benzer yollardan geçen Başakşehir'in (eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor) tüm liglerde şampiyon olamamasının sebebi ise hiçbir zaman Türkiye profesyonel liglerinin 4. seviyesinde (günümüzde TFF 3. Lig) mücadele etmemiş olması.

2001 yılına kadar Türkiye'de sadece 3 profesyonel lig bulunuyordu. Başakşehir'in ise 1. seviye (Süper Lig), 2. seviye (1. Lig) ve 3. seviye (2. Lig) şampiyonlukları bulunurken, 4. seviye olan günümüz TFF 3. Lig klasmanında hiç yer almadı.