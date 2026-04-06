Gana’nın Kwahu bölgesinde düzenlenen geleneksel Paskalya kutlamalarına binlerce kişinin akın etmesi, bölgede sağlık krizine dair endişeleri artırdı. Yetkililer, talebin patlaması nedeniyle prezervatif stoklarının tükendiği uyarısında bulunuyor.

Kwahu Obomeng'deki sağlık yetkilileri, şenlik atmosferinin yarattığı yoğun kalabalığın cinsel sağlık ürünlerine erişimi kısıtladığını duyurdu. Yerel kaynaklara göre, kasabanın bazı bölgelerinde tedarik zinciri tamamen kesilmiş durumda.

Sahadaki sağlık çalışanları, stokların tükenmesinin endişe verici olduğunu ancak bu kadar büyük bir kalabalık karşısında durumun "beklenmedik olmadığını" ifade ediyor.

Adom Online tarafından yayımlanan rapora göre, sağlık ekipleri bölgedeki bilgilendirme faaliyetlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler, kutlamalara katılanlara eğlencenin yanı sıra kişisel sağlıklarını da önceliklendirmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

İLK YARDIM ÇANTASI ÖNERİSİ GELDİ

Toplum sağlığını korumak adına yetkililer, kutlamalara katılanlar için alışılmadık bir tavsiyede bulundu: Kendi önleminizi alın.

Halkın içindeki damgalanma (stigmatizasyon) korkusuna dikkat çeken bir sağlık yetkilisi şu ifadeleri kullandı:

"Herkese kendilerini korumalarını tavsiye ediyoruz. Eğer halka açık yerlerde satın almaktan çekiniyorsanız, prezervatifleri kişisel ilk yardım çantalarınızda taşıyabilirsiniz. Temel amacımız HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yayılma riskini en aza indirmektir."

ÜCRETSİZ HİZMETLER DEVREYE ALINDI

Şehir genelinde görev yapan sağlık personeli, oluşan arz açığını kapatmak için seferber olmuş durumda. Alınan önlemler kapsamında şunlar öne çıkıyor:

Ücretsiz Dağıtım: Kritik noktalarda ücretsiz prezervatif dağıtımı yapılıyor.

Gönüllü Testler: HIV/AIDS için gönüllü test merkezleri kurularak erişim kolaylaştırılıyor.

Aktif Bilgilendirme: Sağlık personeli sahada aktif olarak danışmanlık hizmeti veriyor.

Kwahu'daki canlı ve kutlama dolu havaya rağmen yetkililerin mesajı net: Güvende kalmak, kutlamanın kendisi kadar önemli. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, sunulan ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmaya ve sorumlu davranmaya çağrılıyor.