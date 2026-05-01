Uzun yıllar boyunca NASA'da çalışan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, 2024 yılının ilk aylarında Türkiye'ye kesin dönüş kararı almış ve ODTÜ Fizik Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başlamıştı.



Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye geri dönme kararı aldığını belirten Yıldız, bu kararının nedenlerini takipçileriyle paylaştı.





'TÜRKİYE HALA BEKLEDİĞİM OLGUNLUKTA DEĞİL'



Türkiye'ye dönerken 'kesin dönüş' amacını taşıdığını ve bu nedenle ABD'deki evini sattığını söyleyen Yıldız, uzay sektöründe çalışmaya devam etmeyi arzuladığını ancak Türkiye'nin bu alanda yeterli olgunluğa sahip olmadığını söyledi.



2,5 yıllık Türkiye macerasını noktalayarak yeniden California'ya taşınma kararı aldığını duyuran Yıldız, Türkiye'ye yaptığı geri dönüş için ise pişman olmadığını söyledi.





Yıldız, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:



"2,5 yıllık Türkiye maceramın sanırım sonuna geldik. California'ya yeniden taşınıyorum.



2024'ün başında, 21 yıllık yurt dışı yaşamımın ardından NASA'dan ayrılıp sivil bir uzay şirketine katılmak için Türkiye'ye dönmüştüm. Aslında o zaman herkes bahse tutuşmuştu benimle "Bakalım ne kadar kalacak" diye. Aslında doğrusu ben de o günler kesin dönüş yapacağımı düşünüyordum. Amerika'daki evimi sattım, hayatımı o zamanlar gerçekten kutulara koyup gelmiştim.



Türkiye'ye geldiğim için bir saniye bile pişman değilim. Çok güzel şeyler oldu, çok güzel insanlarla tanıştım ama açık konuşmak gerekirse uzayda yapmak istediğim o esas işler için Türkiye'nin hala o beklediğim olgunlukta olmadını düşünüyorum. "





