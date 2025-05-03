Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dördüncüsü Konya'da yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, konuşuyor:

-Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün biz buraya demokrasi talep etmeye, hukuksuzlukları şikayet etmeye geldik. Çünkü iktidar elindeki gücü bir türlü bırakmak istemiyor. Ancak halkın iradesinin önüne hiç kimse geçemez.

-2019 yılında, bizler belediye başkanı olmadan evvel, "Bunlar iş başına gelirse işçileri çıkaracak. Bunlar iş başına gelirse yardımları kesecek. Bunlar iş başına gelirse PKK'lılar sayaç okuyacak." gibi bir tür iftiralarda bulundular. Evet, neden yaptılar? İktidarı bırakmamak için.

-Ama, ama 2019 yılından sonra, o gün 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız çalışmalarla bu kötü propagandaların gerçeği yansıtmadığını gösterdik.

"TOPAL ÖRDEK" GÖNDERMESİ

-Memnuniyet yüzdesi arttı. Daha önceden yapılmayan bir belediyecilik yaptık. Halktan yana, insan öncelikli, karar alırken halka soran, harcadığının hesabını halka veren bir belediyecilik anlayışı yaptık. Buna rağmen hatırlarsanız bunlar "topal ördek" diyerek bizi çalıştırmak istemediler.



"ORTADA SUÇ FALAN YOK"

-Halkın iradesinin önüne kimse geçemez. Biz seçimleri kazanırken bir sürü iftira attılar iktidarı bırakmamak için. 2019'dan beri bu kötüm propagandaların gerçek olmadığını gösterdik.

-'Bunlar topal ördek' diyerek bizi çalıştırmamaya çalıştılar. Bunların hiçbiri işe yaramadı. Büyükşehir belediye başkanlarımızın çoğunu kazandık ve memnuniyet giderek artıyor.

-Ekrem Başkan 'Beni canlı yayında yargılayın' diyor. İlk yapılacak seçimde derslerini alacaklar, hak yerini bulacak. Ortada suç falan yok.

-Bu ülkede herhangi bir yere aday olmak suç mu? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizler bu haksızlığı bütün millete anlatmak için meydanlardayız. İlk yapılacak genel seçimde bu iktidar değişecek.

İMAMOĞLU'NU MESAJINI OKUNDU

CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

-Sesimi, yüreğimi, umudumu bu mesaja sığdırarak sizleri selamlıyorum. 19 Mart'tan bu yana ülkemizin dört bir yanında buluşan bu millet adil, özgür ve müreffeh bir gelecek için ses veriyor.

-Yurdumun tam ortasında bu kadim şehirde basiretli, saygılı, derinlikli Anadolu kültürü bizi bağrına basıyor.