Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sezonun son derbisi olan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan müsabaka beIN Sports 2'den yayınlanacak. Canlı anlatımı ise sozcu.com.tr'de olacak...

DOLMABAHÇE'DE SEZONUN SON MAÇI

Ligin son haftasında Rizespor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu sezon Dolmabahçe'deki son karşılaşmasına çıkacak. Ligi 4. sırada bitirmesi kesinleşen Sİyah-Beyazlılar bu sezon 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 59 puan topladı.

Trabzonspor ise geçilen 32 haftanın ardından 66 puan ile 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyor. Son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Bordo-Mavililer, kötü gidişata İstanbul'da son vermek istiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal Toure, Oh.

Trabzonspor: Onana, Salih, Nwaiwu, Lövik, Ozan, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Umut.