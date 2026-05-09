Galatasaray Süper Lig’de şampiyonluk için sahaya çıkıyor… Sarı kırmızılılar sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u mağlup ederse üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olacak.

İlk 11’ler:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.



Antalyaspor (Muhtemel) Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Doğukan, Van de Streek.

SARI KIRMIZILILAR ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

ANTALYA ATEŞ HATTINDA

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Antalyaspor ise haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının bir puan üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, düşme potasına gerilememek için İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda.