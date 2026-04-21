Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor'un konuğu olacak. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği maç saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin VAR'ı ise Erkan Engin olarak açıklandı.
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Diogo, Muleka.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Kante, Musaba, Kerem, Cherif.