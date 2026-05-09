Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. İLK 11'LER Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğurcan, Arif, Marko, Melih, Demiz, Olaigbe, Bardhi, Muleka Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek. Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı. 5 İSİM SINIRDA Sarı lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart sınırında. Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin üçer kartı bulunuyor. Bu futbolcular, maçta forma giyip kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

