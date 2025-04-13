Süper Lig'in 31. haftasında heyecan Karadeniz derbisiyle devam ediyor. Ligde üst sıralara tırmanmak ve ateş hattında riskli haftalara kalmak istemeyen Trabzonspor, düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Rizespor'u konuk ediyor.
İKİ EKİP ARASINDAKİ 46. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trabzon'da oynanacak maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 90 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.