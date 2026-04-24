Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) son 2 yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, devam eden bilek sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvayı kaçıracağını duyurdu.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan testlerin sonuçlarının ardından en ihtiyatlı olanın temkinli davranmak ve Roma ile Roland Garros'a katılmamak olduğuna karar verdik. Durumu değerlendirdikten sonra kortlara ne zaman döneceğimize karar vereceğiz. Benim için karmaşık bir an ama buradan daha güçlü çıkacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

2026 Fransa Açık, 24 Mayıs Pazar günü başlayıp 7 Haziran Pazar günü sona erecek.

Alcaraz, geçen hafta Barcelona Açık'ta sağ bileğinden sakatlanmasının ardından turnuvadan çekilmişti.