BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu), dijital mecralar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek ve tüketici haklarını korumak amacıyla hazırlanan yeni düzenleme paketini duyurdu. 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan kararlar, istenmeyen kısa mesajlar (SMS) ve yetkisiz pazarlama aramalarına yönelik köklü kısıtlamalar getiriyor.

Söz konusu düzenlemenin öne çıkan başlıkları şunlar:

Linkli mesajlar filtrelenecek

Özellikle yurt dışı çıkışlı olan ve içerisinde internet bağlantı adresi (URL) barındıran SMS ve MMS’ler operatörler tarafından filtrelenecek. Bu tür mesajların kullanıcı cihazlarına ulaşması engellenerek; sahte siteler, yasa dışı bahis platformları ve veri hırsızlığı amaçlı linkler üzerinden kurulan tuzakların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güvenli elektronik imza kullanımı zorunlu olacak

SMS ve MMS gönderimine imkan sağlayan panellere erişim süreçleri sıkılaştırılıyor. Toplu mesaj gönderimi yapan tüm taraflar için "Güvenli Elektronik İmza" kullanımı zorunlu hale getirilecek. Bu uygulama ile sahte kimlikler veya anonim hesaplar üzerinden yapılan yanıltıcı toplu bilgilendirmelerin kaynağının tespit edilmesi ve engellenmesi planlanıyor.

"Taahhüt" aramalarına sektörel engel

Elektronik haberleşme sektöründe sıkça şikayet konusu olan yetkisiz aramalara karşı yeni bir bariyer oluşturuluyor. 1 Nisan'dan itibaren operatörler ve internet servis sağlayıcıları, kendi portföyünde bulunmayan aboneleri pazarlama amacıyla arayamayacak. Özellikle çağrı merkezleri üzerinden yapılan ve "Taahhüdünüz bitmek üzere" gibi asılsız beyanlarla kullanıcıları operatör değişikliğine zorlayan "merdiven altı" faaliyetler hukuki ve teknik denetim altına alınacak.