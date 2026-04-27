İstanbul Çatalca’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır ile bir iş makinesi birbirine girdi. Zincirleme kazada bir TIR şoförü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki TIR, aynı istikametteki bir iş makinesi ile çarpıştı. Bunun üzerine TIR'ın şoförü aracını sağ şeride çekerek durdu. Bu sırada arkadan gelen başka bir TIR, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle TIR'ın kupa kısmı kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen TIR şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.