MEB’in ‘Proje okul atamaları’yla 20 binden fazla öğretmeni okullarından ve öğrencilerinden ayırmasına tepkiler sürüyor. Dün İstanbul’dan Ankara’ya İzmir’den Mersin’e onlarca okulda öğrenciler öğretmenlerine destek eylemleri gerçekleştirdi.

Ankara’da Betül Can Anadolu Lisesi öğrencileri ilk derse girmeyerek atamaları protesto etti. İstanbul Nişantaşı Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmir Atatürk Lisesi, İstanbul Kağıthane İTO Meslek Lisesi, İzmir’de Güzelbahçe’ 60.Yıl Anadolu Lisesi, İstanbul Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi, Ankara Gazi Anadolu Lisesi, Ankara Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi, İstanbul Maçka Meslek Lisesi öğrencileri oturma eylemlerini sürdürüyor.

BİNAYA KİLİTLEDİLER

İstanbul’da bulunan Pertevniyal Lisesi’nde sabah öğrenciler okula üstleri aranarak alındı. Törende öğretmenlerinin sürgün edilmesini protesto etmek için sırtını dönen öğrencilerin de isimleri alındı. Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, “Liseme dokunma” pankartı açtı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi’nde öğretmen sürgünlerini protesto etmek için bahçede oturma eylemi yapmak isteyen öğrenciler, okul yönetimi tarafından binaya kilitlendi.

GARABETE DÖNÜŞTÜ

Öte yandan Eğitim-İş Sendikası, MEB önünde basın açıklaması yaparak, proje okulu atamalarının “keyfi yapıldığını” ve “kriterlere dayalı olmadığı” gerekçesiyle iptal edilmesi çağrısında bulundu.

MAKAM DAĞITMA PROJESİ

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimdeki sorunları çözmek yerine bilinçli olarak yeni sorunlar yaratmaya devam etmektedir. Atamaya dair objektif hiçbir kriteri bulunmayan proje okulları, siyasetin ve yandaş sendikaların keyfi şekilde makam, koltuk dağıtmak için kullandığı bir garabete dönüşmüştür. Yapılan son atamalarla birlikte “kayırmacılığın ve keyfiliğin” bir kez daha gözler önüne serilmiştir”

Özel: Liseleri biz değil siz karıştırdınız

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında proje okullardaki öğretmen atamalarına tepki gösterdi.

Özel, “Bir yandan darbe üniversitelilere saldırdı, cevabını aldı; Ekrem İmamoğlu’na saldırdı, cevabını aldı; şimdi liselilere saldırıyor. Hani diyorlar ya, ‘Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’yi karıştırmak mı istiyor.’ Bakın ilk adımları kim atıyor. Liseleri karıştıran ben miyim yoksa durduk yerde bu proje okullarına saldıran bu geri kafalı Milli Eğitim Bakanı mı?” diye sordu.

‘Tarikatsevere karşı hocaların yanındayız’

LAİKLİK Meclisi, proje okullarındaki öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Laik, bilimsel, kamusal eğitim; emeğe, liyakate, adalete, bu ülkenin ilerici birikimine sahip çıkmaktan geçer. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden ve partizanca kadrolaşan tarikatsever Yusuf Tekin’in tam karşısında, öğretmenlerimizin ve geleceğimiz olan öğrencilerimizin yanındayız”

Öğrencileri savunan öğretmen açığa alındı

Hasan Koçali

Öğretmen sürgününe karşı isyan eden Eyüp Sultan Anadolu Lisesi öğrencilerinin eylemine polis engel olmaya çalıştı. Gençlere destek veren fizik hocası Hasan Koçali, polisle tartışınca gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan hocayı kötü bir sürpriz bekliyordu. Okul yönetimi Hasan Koçali’yi, eyleme desteği nedeniyle açığa aldı. Öğrenciler ise sosyal medyadan hocalarına destek mesajları yağdırdı.