Oyuncu Cem Davran, meslektaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk oldu, samimi açıklamalarda bulundu.

İki çocuğunun annesi eşi Hilal Davran'a ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen Davran, tanışma hikayesini de şöyle anlattı:

"Evita müzikali için çalışıyoruz Şehir Tiyatroları'nda. Başka bir arkadaşım, sevgilisi ve kız kardeşiyle geldi. İlk orada gördüm, 'Bu kızla evleneceğim' dedim. Halbuki benim de hayatımda biri vardı."

"Aşksa aşk. Sonra adam gibi ilişkimi bitirdim. Alttan girdim üstten çıktım, 1989 yılında tanıştık. 4 ay sonra nişanlandık, 1990'da da evlendik."

"PARA MUTLULUK GETİRİR"

"Para mutluluk getirmez" düşüncesinin aksini savunduğunu açıklayan Davran, fikirlerini şu cümlelerle anlattı:

"Parayı seviyorum, mutluluğa yarar. Hiç topu taca atmam, hele böyle bir coğrafyada acayip yarar. Yıllar önce bunu televizyonda canlı yayında söyledim, beni eleştirmişlerdi. Şimdi 'Haklıymışsın' diyorlar."

"Burası Norveç, Finlandiya değil, burası başka bir yer, burası başka bir coğrafya. Burada para lazım, çok lazım."