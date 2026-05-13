Ünlü modacı Cemil İpekçi, “Nedir Bu Kadınlar?” başlıklı söyleşide yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İpekçi'nin aynı zamanda vasiyetine ilişkin sözleri de gündem oldu.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Katıldığı etkinlikte konuşan Cemil İpekçi, Bodrum’daki evinin ilerleyen süreçte müze ve atölye olarak kullanılmasını istediğini belirtti. İpekçi, cenaze törenine ilişkin vasiyetini de ilk kez açıkladı.

''GÜL YAĞLARIYLA YIKANIP ÜSTÜME MAŞLAH GEÇİRSİNLER''

İpekçi, “Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler” ifadelerini kullanarak dikkat çekti. Ünlü modacının bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan “maşlah” kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “tek parçalı, kol yerine yarıkları bulunan ve pelerine benzeyen bir tür kadın üstlüğü” olarak tanımlanıyor.