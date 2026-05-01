Batman’daki bir apartman dairesinde çıkan yangında Suriye uyruklu Süreyya İbrahim ile Metin Erman’ın cesetlerinin yanmış halde bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturmada banyo içerisinde kan lekesi ve duşakabinin kırık olduğu tespit edildi. Ölen 2 kişinin cinayeti kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, daireden çıkan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı kırarak girdiği dairede, kapı önünde 1 kadın ve 1 erkek ölü bulundu. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan araştırmada ölenlerin, Suriye uyruklu Süreyya İbrahim ile Metin Erman olduğu belirlendi.

BANYODAKİ İZLER ŞÜPHE UYANDIRDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde giriş kapısına yakın bölgede duvarlarda is izleri görüldüğü, dairenin diğer odalarında yangın olduğuna dair belirgin bir bulguya rastlanmadığı, kombinin balkonda olduğu ve zarar görmediği, çalışır durumda olduğu belirlendi. Banyoda yapılan incelemede duşakabinin bir kapısının kırılıp düştüğü görüldü. Ayrıca banyo içerisinde kan lekesi ve 1 çakmak ile 1 araç anahtarı bulundu.

Hayatını kaybeden kişilerin cep telefonları ile güvenlik kameraları incelemeye alındı.